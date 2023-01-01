Алёна Бронникова Пермская прокуратура выявила повреждение деревьев в ходе благоустройства Черняевского леса Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Пермская природоохранная прокуратура выявила нарушения по факту проверки работ по обустройству ООПТ «Черняевский лес». Об этом сообщается на сайте краевого ведомства.

«Установлено, что заказчиком МКУ "Пермское городское лесничество" не обеспечивался надлежащий контроль проведения подрядной организацией соответствующих работ. Были допущены повреждения корневой системы деревьев, а также складирование мусора в границах ООПТ», - сообщает прокуратура.

Директору городского лесничества надзорный орган внёс представление. Оно был удовлетворено, нарушения устранены, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в Перми начался ремонт парка культуры и отдыха «Балатово» (входит в состав особо охраняемой природной территории «Черняевский лес»). Ремонт предполагает вырубку деревьев и обустройство скейт-парка, детской зоны и площадки для собак. В связи с этим в соцсетях поднялась волна возмущений, а Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.

Взамен вырубленных деревьев на территории парка чиновники обещают посадить 285 новых и 4 тыс. кустарников. Это ели, сосны, берёзы, ивы, яблони и рябины, сирень, ирга и др. Полностью работы будут завершены к концу 2024 года. Также в мэрии сослались на то, что при подготовке проекта капремонта парка дендрологи обследовали более 12 тыс. деревьев, и из них 120 признаны подлежащими сносу по санитарному состоянию. Работы выполняет компания «ГСК «НОРСТРОЙ».

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