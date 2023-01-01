Максим Артамонов Экологи поддержали отказ от размещения киосков и кафе в Балатовском парке Такие объекты наносят вред окружающей среде Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Председатель Пермского городского отделения Всероссийского общества охраны природы Зоя Ильинская высказалась по поводу реконструкции Балатовского парка, который находится на территории ООПТ «Черняевский лес». Она считает, что в ходе реконструкции в парке не должно быть объектов, которые не связаны с экологическим просвещением, — например, кафе, киоски и ларьки. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

По словам Ильинской, территория парка нуждается в реконструкции, но такие объекты, как кафе, наносят вред окружающей среде. Она пояснила: громкая музыка мешает дикой природе в период гнездования, а катание на квадроциклах повреждает растительность.

Зоя Ильинская отметила, что концепция преобразования Черняевского леса обсуждалась совместно с экологами и общественностью.

«Проект, который сейчас реализуется, составлен с учётом эколого-просветительской направленности этой территории. Поскольку долгие годы территорией Балатовского парка не занимались, то перед благоустройством нужно расчистить участки от аварийных и старых деревьев. Делать это необходимо осознанно, не отдавать работы только на откуп подрядчику, а привлекать представителей экологического сообщества. При этом подрядчика необходимо контролировать на всех этапах работ», — рассказала она.

Напомним, ремонт Балатовского парка предполагает вырубку деревьев и обустройство скейт-парка, детской зоны и площадки для собак. Снос деревьев уже идёт вдоль ул. Подлесной. В связи с этим в соцсетях поднялась волна возмущений, а Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку и вместе с полицией, общественниками и экологами выезжала на место.

Взамен вырубленных деревьев чиновники обещают посадить 285 новых и 4 тыс. кустарников. Это ели, сосны, берёзы, ивы, яблони и рябины, сирень, ирга и др. Полностью работы будут завершены к концу 2024 года. Также в мэрии сослались на то, что при подготовке проекта капремонта парка дендрологи обследовали более 12 тыс. деревьев. Из них 120 признаны подлежащими сносу по санитарному состоянию. Экологи, наоборот, утверждают, что все вырубаемые деревья — здоровые. Работы выполняет компания «ГСК «НОРСТРОЙ».

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