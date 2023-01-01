Шестым претендентом на пост главы Перми стала адвокат Марина Казанцева Приём заявлений ведётся до 3 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В конкурсную комиссию по выборам главы Перми поступили документы от шестого претендента — им стала адвокат Марина Казанцева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее на конкурс заявились упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, участник специальной военной операции, командир танкового взвода Ильяс Гайнанов, врач-терапевт Оксана Комягина, юрист Мария Булычева и руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Анна Баранова.

Приём заявлений ведётся до 3 августа. Сам конкурс состоится 17 августа.





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