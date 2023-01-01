В Пермский край прибыли сотрудники центрального аппарата СК для расследования убийства 16-летней девочки Уголовное дело было передано с регионального на федеральный уровень Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В посёлок Октябрьский Пермского края прибыли следователи центрального аппарата Следственного комитета России, где была сожжена 16-летняя школьница, об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в связи с многочисленными жалобами жителей Прикамья глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела о сожжении 16-летней девочки в п. Октябрьском Пермского края из региона федеральным следователям. От также принял решение назначить проверку в отношении руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина и следователей, которые вели это резонансное дело.

Как рассказали в Информационном центре СКР, в Москву было направлено более 20 обращений от жителей Пермского края. Все они говорили о том, что не согласны с тем, как расследуются обстоятельства убийства девочки из Октябрьского.

«Граждане ставят под сомнение выводы следствия о том, что фигурант совершил указанное преступление один. Они высказывают предположения о причастности к этому группы лиц, о чём имеются определённые сведения», — сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, преступление в отношении девочки произошло в ночь на 8 июля в п. Октябрьский. Её, по версии следствия, облил горючей жидкостью и поджёг знакомый подросток. Обнаружили школьницу на железнодорожных путях возле станции Чад. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела. Пострадавшую сначала отвезли в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали в Пермь, в реанимацию городской клинической больницы им. Гринберга. Спустя 10 дней она скончалась.

Обвинённый в убийстве с особой жестокостью подросток был арестован. Тем не менее, жители Прикамья создали на сайте Change.org петицию, в которой потребовали наказать всех, кто может быть причастен к поджогу школьницы. Её уже подписали более 35 тыс. человек. По словам составителей петиции, преступление могли совершить три подростка.

Как передаёт РИА «Новости», один из них будто бы сын криминального авторитета.

Похороны девочки прошли на сельском кладбище 20 июля.

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