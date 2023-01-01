Максим Артамонов Замглавы следкома по региону проведёт приём в Октябрьском, где сожгли 16-летнюю девочку Расследование резонансного уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате СК Поделиться Твитнуть

Первый заместитель руководителя регионального следственного управления СК России Валерий Сафронов 20 июля проведёт приём граждан в посёлке Октябрьский, где подожгли 16-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Встреча состоится в 11:00 в Октябрьском межрайонном следственном отделе (ул. Ленина, 53). Для участия нужно предварительно записаться по телефонам следственного управления 8 (342) 249-88-38 и 249-54-05, а также направив письмо с указанием контактных данных на электронную почту: opg@59.sledcom.ru (запись возможна только при указании Ф.И.О., адреса и контактного номера телефона). Во время приёма при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, преступление в отношении 16-летней девочки произошло в ночь на 8 июля в Октябрьском. Её облил горючей жидкостью и поджёг знакомый подросток. Она получила около 90% ожогов тела, а перед этим была изнасилована, сообщали СМИ. Следователи пока не подтвердили последнее. Девочку на станции Чад утром 8 июля нашёл сотрудник железной дороги рядом с рельсами. Он сообщил в полицию и скорую. Отец застал девочку в больнице, когда она была ещё в сознании, позже её ввели в медикаментозную кому.

Пострадавшую сначала отвезли в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали в Пермь, в реанимацию городской клинической больницы им. Гринберга. Врачи боролись за жизнь девочки до последнего, но утром 18 июля она скончалась. После преступления в сети появилась петиция с требованием найти и наказать убийц.

Пострадавшая назвала отцу имя одного из преступников, когда была в сознании. Его задержали и заключили под стражу.

В краевом министерстве территориальной безопасности уточнили, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в Центральном аппарате ведомства. Все обстоятельства по делу будут установлены в ходе следствия. Кроме этого, региональные власти оказывают содействие правоохранительным органам.

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