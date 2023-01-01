Алёна Бронникова В «Планете» уточнили дату открытия первого финского магазина Stockmann в Перми Отдел откроется на месте H&M Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В пермском ТРЦ «Планета» на площадях, принадлежавших ранее шведскому H&M, планируется открытие магазина Stockmann. Этот бренд будет впервые представлен в Перми. В пресс-службе торгового центра «Новому компаньону» уточнили, что свою работу отдел начнёт в ближайшие два месяца.

«Открытие магазина "Стокманн" в ТРЦ "Планета" запланировано на конец августа — начало сентября. Об открытии мы сообщим отдельно», — прокомментировали в пресс-службе.

О том, что в Перми появится магазин финского бренда, стало известно в мае 2023 года.

Stockmann — финская компания розничной торговли и одноимённая сеть магазинов по продаже одежды и товаров для дома. Штаб-квартира — в Хельсинки. Помимо универмагов «Стокманн», компания также владеет такими известными брендами одежды, как Seppälä (Сеппала) и Lindex, а на российском рынке по франшизе развивает такие бренды, как Bestseller (Jack Jones, Vero Moda и др.). Раньше Stockmann по франшизе развивал магазины Zara и Nike (первые были проданы, а вторые закрыты).

Напомним, магазины H&M окончательно закрылись в России прошлой осенью. До этого они приостанавливали свою деятельность с 3 марта 2022 года после начала спецоперации. В августе отделы бренда в ТРК «Планета» и ТРК СпешиLove открывались для распродажи оставшихся товаров.





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