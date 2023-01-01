В ТРЦ «Планета» на месте магазина H&M откроется первый в Перми «Стокманн» Бренд специализируется на продаже одежды и товаров для дома Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В пермском ТРЦ «Планета» площади магазина шведского бренда H&M займёт магазин бренда из Финляндии Stockmann. Об этом сообщил РБК-Пермь со ссылкой на директора ТРЦ Евгения Каштанова. Информацию «Новому компаньону» подтвердили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

Ранее бренд не был представлен на пермском рынке.

Stockmann — финская компания розничной торговли и одноимённая сеть магазинов по продаже одежды и товаров для дома. Штаб-квартира — в Хельсинки. Помимо универмагов «Стокманн» компания также владеет такими известными брендами одежды, как Seppälä (Сеппала) и Lindex, а на российском рынке по франшизе развивает такие бренды, как Bestseller (Jack Jones, Vero Moda и др.). Раньше Stockmann по франшизе развивал магазины Zara и Nike (первые были проданы, а вторые закрыты).

Напомним, магазины H&M окончательно закрылись в России прошлой осенью. До этого они приостанавливали свою деятельность с 3 марта 2022 года после начала спецоперации. В августе отделы бренда в ТРК «Планета» и ТРК СпешиLove открывались для распродажи оставшихся товаров.

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