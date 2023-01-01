Максим Артамонов Девочку из Октябрьского, которая получила 90% ожогов тела, на вертолёте санавиации доставят в Пермь Её состояние крайне тяжёлое Поделиться Твитнуть

Вертолёт Ми-8 санавиации / фото: ok.ru

Пострадавшую от ожогов 15-летнюю девочку из Октябрьского округа медики решили транспортировать на вертолёте санавиации в Пермь. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

«Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии, транспортируется в Пермь вертолетом санавиации", — рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что врачи пока не дают никаких прогнозов относительно её шансов, но повторили: состояние девочки крайне тяжёлое.

По данным следствия, 8 июля подросток облил горючей жидкостью и поджёг свою знакомую — 15-летнюю девочку. С обширными ожогами потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела. Школьник был задержан. В прокуратуре сообщили, что между подростком и его ровесницей произошёл конфликт.

Ход расследования уголовного дела контролирует центральный аппарат СКР. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили и проводят необходимые экспертизы.

Подозреваемому подростку следователи уже предъявили обвинение в совершении покушения на убийство (ст. 105 УК РФ). По ходатайству следователя 10 июля суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста — два месяца.

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