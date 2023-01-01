Алёна Бронникова Бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников возглавил Дирекцию межвузовского кампуса Организация создана для управления будущим студгородком в Камской долине Поделиться Твитнуть

Дмитрий Красильников

Константин Долгановский

В Перми зарегистрирован орган по строительству и управлению проектом студенческого городка в Камской долине ГАУ ПК «Дирекция межвузовского кампуса мирового уровня «Будущее Пармы». Согласно данным сайта checko.ru, компания зарегистрирована краевым министерством образования и науки 15 июня. Руководителем назначен экс-ректор Пермского классического университета Дмитрий Красильников.

Напомним, студенческий кампус в Пермском крае появится в правобережной части города на площади более 20 га. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. м. Ранее сообщалось, что его должны ввести в эксплуатацию 31 декабря 2026 года. Как рассказали «Новому компаньону» в краевом минэке, по данным на февраль 2023 года, стоимость создания кампуса оценивается в 28,6 млрд руб. Из них 19,7 млрд составят средства капитального гранта (деньги федерального и регионального бюджетов, сумма федеральных средств уточняется). Внебюджетные источники (средства концессионера — собственные и привлечённые) — 8,9 млрд руб.

Дмитрий Красильников с июля 2020-го до начала 2023 года был ректором ПГНИУ. В начале февраля он написал заявление об освобождении от должности по состоянию здоровья. Затем его последовательно исключили из региональных общественных структур. Так, в начале марта его исключили из состава регионального совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе, в начале апреля — из совета по реализации национальных проектов, а в мае из составов советов по присуждению премий Пермского края в области науки и оргкомитета «Пермь-300».





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