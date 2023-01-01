Максим Артамонов Дмитрий Красильников исключён из совета по присуждению премий Пермского края в области науки Ранее бывшего ректора ПГНИУ исключили из регионального совета по развитию гражданского общества и правам человека Поделиться Твитнуть

Дмитрий Красильников

Константин Долгановский

Пресс-служба губернатора Пермского края

Экс-ректор Пермского классического университета Дмитрий Красильников исключён из совета по присуждению премий Пермского края в области науки. Также из состава совета выведена бывший замминистра образования и науки Прикамья Екатерина Черепанова. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Их места заняли и.о. ректора ПГНИУ Игорь Германов, возглавивший вуз в феврале этого года, и начальник отдела по развитию высшего образования и науки министерства образования и науки Прикамья Виктория Бондаренко.

Напомним, с весны этого года Дмитрия Красильникова последовательно исключают из региональных общественных структур. Так, в начале марта обновился состав регионального совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе. Из его состава указом Махонина были исключены Дмитрий Красильников и бывший уполномоченный по правам человека в регионе Павел Миков. Вместо них в состав совета введены действующий омбудсмен Прикамья Игорь Сапко и бывший депутат краевого парламента, председатель Общественной палаты региона Лилия Ширяева.

Дмитрий Красильников ранее возглавлял краевую Общественную палату, а с июля 2020-го до начала 2023 года был ректором ПГНИУ. С 1 февраля вуз в статусе и.о. возглавил выпускник университета Игорь Германов. Лилия Ширяева заняла пост председателя Общественной палаты Пермского края 2 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.