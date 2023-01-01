Максим Артамонов Из регионального совета по развитию гражданского общества исключили Павла Микова и Дмитрия Красильникова Их места заняли председатель краевой общественной палаты Лилия Ширяева и омбудсмен Игорь Сапко Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае обновился состав регионального совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе. Из его состава указом главы региона Дмитрия Махонина были исключены бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников и бывший уполномоченный по правам человека в регионе Павел Миков. Текст указа опубликован интернет-портале правовой информации.

Вместо них в состав совета введены действующий омбудсмен Прикамья Игорь Сапко и бывший депутат краевого парламента, председатель Общественной палаты региона Лилия Ширяева.

Павел Миков занимал пост прикамского омбудсмена с 2017 года, а до этого он работал уполномоченным по правам ребёнка в Пермском крае. В конце ноября прошлого года истёк срок его полномочий, и его место занял бывший председатель гордумы и глава Перми, экс-депутат Госдумы Игорь Сапко.

Дмитрий Красильников ранее возглавлял краевую общественную палату, а с июля 2020 до начала 2023 года был ректором ПГНИУ. С 1 февраля вуз в статусе и.о. возглавил выпускник университета Игорь Германов. Лилия Ширяева заняла пост председателя Общественной палаты Пермского края 2 февраля. Её кандидатуру предложил поддержать экс-министр культуры Пермского края Игорь Гладнев.

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