Елена Синица
Пермский край стал одним из победителей конкурса на строительство межвузовского кампуса
Общая стоимость проекта оценивается в 28 млрд рублей
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Сегодня, 8 декабря, состоялось заседание правительства РФ. На нём стало известно, что Пермский край стал одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.
Пермский межвузовский кампус построят в Камской долине. Здесь появятся гостиничный комплекс, в котором смогут жить более 5 тыс. студентов и преподавателей, учебно-лабораторные пространства и технопарк.
Также на территории построят спортивный комплекс с бассейном и стадионом и конгресс-холл для мероприятий и выступлений. Планируется, что работы будут завершены до конца 2026 года.
Напомним, общая стоимость проекта составляет порядка 28 млрд руб. Регион получит софинансирование из федерального бюджета на строительство этого объекта.
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