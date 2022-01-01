Елена Синица Пермский край стал одним из победителей конкурса на строительство межвузовского кампуса Общая стоимость проекта оценивается в 28 млрд рублей Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Сегодня, 8 декабря, состоялось заседание правительства РФ. На нём стало известно, что Пермский край стал одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

Пермский межвузовский кампус построят в Камской долине. Здесь появятся гостиничный комплекс, в котором смогут жить более 5 тыс. студентов и преподавателей, учебно-лабораторные пространства и технопарк.





Также на территории построят спортивный комплекс с бассейном и стадионом и конгресс-холл для мероприятий и выступлений. Планируется, что работы будут завершены до конца 2026 года.





Напомним, общая стоимость проекта составляет порядка 28 млрд руб. Регион получит софинансирование из федерального бюджета на строительство этого объекта.

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

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