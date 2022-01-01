Елена Синица Итоги конкурса по строительству межвузовского кампуса в Перми подведут до конца года Первый этап конкурса состоится до 1 ноября Поделиться Твитнуть

Итоги конкурса по строительству межвузовского кампуса в Перми подведут до конца года. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании ректоров Пермского края.

«Пермский край подал большую заявку на создание межвузовского кампуса. Итоги будут подведены до нового года. Первый этап конкурса состоится до 1 ноября. Дмитрий Николаевич (Махонин. — Ред.) всегда говорит, что шансы хорошие, и для этого есть основания», — сказал Фальков.





По словам Фалькова, на данный момент поступило четыре заявки. Первые данные их анализа уже есть: проводятся экономические, строительные экспертизы.





Общая стоимость проекта составляет порядка 28 млрд руб. При этом 17 млрд руб. краевые власти хотели привлечь в виде федерального гранта. Также часть средств в строительство должен был вложить инвестор. Потенциальным инвестором является ООО «Кампус «Парма».





Срок соглашения — 22 года. Количество студентов — 4,8 тыс. Площадь — 131,8 тыс. кв. м.





Напомним, уже несколько лет в Перми прорабатывают проект межвузовского кампуса для размещения иностранных студентов. Планируемое место строительства — Камская долина.

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