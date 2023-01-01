Максим Артамонов Из совета по реализации нацпроектов исключили бывшего ректора ПГНИУ Красильникова и экс-депутата Удальёва Губернатор подписал соответствующий указ Поделиться Твитнуть

По решению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в состав регионального координационного совета по реализации национальных проектов внесены изменения — из него исключены бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников и экс-глава инфраструктурного комитета регионального Заксобрания Антон Удальёв. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из указа губернатора, одновременно в состав совета введены несколько новых человек. Это председатель комиссии Общественной палаты Пермского края Михаил Майоров, председатель комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания Павел Черепанов, а также председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева.

Координационный совет по реализации национальных проектов — это совещательный орган. Он был образован в 2020 году, чтобы обеспечивать взаимодействие органов власти Пермского края, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления Пермского края, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией национальных проектов.

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