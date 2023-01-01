Губернатор напутствовал нового руководителя Пермского госуниверситета Прежний ректор написал заявление об освобождении с должности по состоянию здоровья Поделиться Твитнуть

В среду, 1 февраля, замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко представил губернатору края Дмитрию Махонину врио ректора ПГНИУ Игоря Германова. Сегодня он приступил к исполнению обязанностей.

Глава Прикамья попросил нового руководителя вуза сосредоточиться на программах развития госуниверситета, в том числе на проекте реновации кампуса.

«Важным направлением деятельности должно оставаться развитие Центра компетенций НТИ «Фотоника». Кроме того, необходимо продолжать взаимодействие с предприятиями региона, а также с Пермским научно-образовательным центром мирового уровня «Рациональное недропользование», — говорится в официальном сообщении пресс-службы губернатора.

Также Дмитрий Махонин призвал Игоря Германова к активному участию в разработке концепции Межвузовского кампуса в Камской долине.

Сегодня же заместитель министра Пётр Кучеренко представил Игоря Германова Учёному совету ПГНИУ.

Врио ректора ПГНИУ Игорь Германов:

— Пермский университет активно развивается. Мы достигли значительных успехов по многим направлениям. Чтобы сохранить лидерские позиции, необходимы дополнительные усилия и новые амбиции. Приоритетами новой управленческой команды станут повышение качества образования и привлекательности университета для талантливых студентов и абитуриентов.

На Учёном совете было заявлено, что Дмитрий Красильников написал заявление об освобождении с должности по состоянию здоровья. От лица Минобрнауки РФ заместитель министра выразил благодарность Красильникову за вклад в развитие Пермского госуниверситета.

В своём telegram-канале уже бывший ректор ПГНИУ написал:

— Сегодня, оглядываясь назад, я вижу успешные реализованные проекты, в которые университетские команды вложились всеми своими силами. Есть и большой задел на будущую работу: концептуальные преобразования Alma Mater к 2030 году. Уверен, коллегам удастся реализовать все намеченные планы!





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