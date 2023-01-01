Минобрнауки: и. о. ректора ПГНИУ назначен Игорь Германов Новый руководитель закончил истфак вуза в 1996 году Поделиться Твитнуть

Игорь Германов

«Новый компаньон»

Исполняющим обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) назначен кандидат социологических наук, доцент Игорь Германов, об этом 1 февраля официально сообщили в минобрнауки РФ.

Игорь Германов окончил исторический факультет Пермского государственного университета (в настоящее время — ПГНИУ) в 1996 году.

«Много лет проработал в родном вузе, прошёл путь от ассистента кафедры до руководителя. Занимал должность проректора по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе и возглавлял управление кадровой политики университета», — говорится в сообщении.

Игорь Германов является автором 52 научных публикаций.

Прежний руководитель вуза Дмитрий Красильников в настоящее время госпитализирован.





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