Алёна Бронникова В Перми будут вести видеонаблюдение за строительством более десятка объектов к 300-летию города В списке оказались зоопарк, набережная, гостиница Radisson и ряд других объектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми ведётся подключение объектов к Единой системе видеонаблюдения Прикамья (ЕСВН), строительство которых запланировано в рамках 300-летия города. В краевом министерстве информационного развития и связи «Новому компаньону» рассказали о территориях, которые власти смогут контролировать с помощью камер.

Так, в список попали строительная площадка нового зоопарка, где заканчивается строительство ветеринарной лечебницы, реконструкция набережной Камы на правом берегу, территория бывшего ДК «Телта», где ведётся строительство новой гостиницы, возведение пятизвёздочной гостиницы Radisson рядом с iMall «Эспланада» и надземный переход для пешеходов через ул. Попова. Кроме того, под контролем правоохранительных орагнов, МЧС и администраций оказались краевая клиническая инфекционная больница, спорткомплекс «Энергия», корпус политехнического колледжа им. Славянова, завод Шпагина, Слудская горка на эспланаде, новое здание ТЮЗа, филармония, краевая музыкальная школа и работы по демонтажу здания Окулова.

Сейчас к ЕСВН подключено более 2 тыс. камер видеонаблюдения, до конца года планируется подключить в целом 3,5 тыс.

«К ЕСВН подключены камеры на филиалах многофункциональных центров, объектах здравоохранения и образования, остановках общественного транспорта, объектах, приуроченных к 300-летию Перми. ЕСВН входит в аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город»», — сообщили в ведомстве.

Развитием ЕСВН и АПК занимаются Министерства связи и территориальной безопасности Прикамья. Внедрение единой системы началось с 2021 года после трагедии в Пермском госуниверситете. Платформа помогает отслеживать ведущиеся работы на объектах, уборку мусора и снега, фиксировать правонарушения и ДТП на дорогах.





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