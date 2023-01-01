Максим Артамонов
В Пермском крае к системе распознавания лиц подключили почти 2 тысячи видеокамер
Устройства могут определять пол и возраст человека
В Пермском крае к Единой системе видеонаблюдения (ЕСВН) подключены около 2 тыс. камер. Об этом сообщили в региональном министерстве информационного развития и связи.
По словам главы ведомства Петра Шиловских, главная задача системы — «выявлять потенциальные угрозы общественного порядка». Она может фиксировать противоправные действия на остановках и в подъездах многоквартирных домов, а также пробки на дорогах и ДТП, утверждают власти.
Единая система видеонаблюдения входит в аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город». На сегодняшний день к ЕСВН подключены камеры на филиалах многофункциональных центров, объектах здравоохранения и образования, остановках общественного транспорта и объектах, приуроченных к 300-летию Перми.
Камеры работают в 32 городах и сёлах Пермского края. Они подключены к интеллектуальной платформе видеонаблюдения. В будущем платформа позволит распознавать оружие в руках человека, контролировать благоустройство и озеленение, вывоз мусора, уборку снега и другие хозяйственные процессы.
Власти начали внедрять единую систему видеонаблюдения в 2021 году, после трагедии в Пермском университете. Доступ к данным системы есть у правоохранительных органов, МЧС и администраций.
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