В новом зоопарке Перми началось благоустройство территории На 90% построена ветеринарная лечебница Поделиться Твитнуть

фото: Павел Черепанов

В пятницу, 12 мая, власти Прикамья провели рабочее совещание с подрядчиками, прорабами и мастерами на строительной площадке нового зоопарка в микрорайоне Нагорный.

«Сейчас на объекте активно идёт благоустройство территории, строители приступили к укладке плитки, установили уличное освещение, скоро завезут чернозём для высадки деревьев и кустарников», — сообщил в своем telegram-канале председатель комитета регионального Заксобрания по развитию инфраструктуры Павел Черепанов.

Он также сообщил, что художники продолжают раскрашивать фасады зданий и вольеров.

Со слов подрядчика, на 90% построена ветеринарная лечебница. Сейчас проводится укладка плитки и отделочные работы. Объект должны сдать в ближайшее время.

«Губернатор обозначил чёткую задачу — закончить объект в срок и иного выхода ни у кого нет!» — добавил Черепанов.

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