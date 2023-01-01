Алёна Бронникова Власти Перми в 2023 году выделят 66,3 млн рублей на ремонт набережной в Закамске Средства пойдут на обновление берегоукрепительных сооружений Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми внесла на рассмотрение проект установления расходного обязательства мэрии в сфере благоустройства на 2023 год. В рамках этого обязательства будет выделено 66,3 млн руб. на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе.

«Расходы, связанные с исполнением расходного обязательства, осуществляются за счёт средств бюджета Перми и софинансируются за счёт средств бюджета Пермского края. Администрация Перми постановляет установить главным распорядителем бюджетных средств, организующим исполнение обязательства, департамент дорог и благоустройства», — говорится в документе.

По опубликованной информации, расходы определяются плановым методом. До 18 мая проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Контракт на выполнение капитального ремонта набережной в Закамске был заключён в феврале 2022 года. Променадную часть планируется открыть 12 июня. Полностью работы будут завершены 30 ноября. Работы выполняет ООО «ТехДорГрупп».





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