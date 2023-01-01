Алёна Бронникова Первую часть набережной в Кировском районе Перми откроют к 12 июня Полностью реконструкция завершится 30 ноября Поделиться Твитнуть

фото: telegram-канал Алексея Дёмкина

Участок набережной в Закамске от ул. Чистопольской до ДК им. Кирова откроют для прогулок ко Дню города, 12 июня. В своём telegram-канале мэр Перми Алексей Дёмкин рассказал, что открывать обновлённую набережную решено поэтапно.

«Полностью уложена дорожная одежда на участке от ул. Чистопольской до Дворца культуры. Как только погода позволит, начнётся замощение плиткой, озеленение и установка малых архитектурных форм», — сообщил он.

На набережной завершился монтаж четырёх лестничных маршей из девяти. До ул. Шишкина монтируются подпорные стены. Полностью реконструкция завершится 30 ноября 2023 года.

Капремонт набережной в Кировском районе начался в марте 2022 года. Первый этап завершился в январе 2023 года.

Общая стоимость проекта — 1,553 млрд руб. Работы выполняет ООО «Техдоргрупп».

фото: telegram-канал Алексея Дёмкина

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