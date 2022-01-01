Завершился первый этап капремонта набережной в Кировском районе Перми Теперь работы ведутся на участке от ДК им. Кирова в сторону ул. Шишкина Поделиться Твитнуть

telegram-канал Алексея Дёмкина

На набережной в Кировском районе Перми закончено устройство лестниц, подпорных стенок, дорожной одежды, подземных коммуникаций и сетей освещения на участке от ул. Чистопольской до ДК им. Кирова. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Он напомнил, что набережная в Закамске — один из приоритетных проектов городских властей к 300-летию Перми, и сейчас ремонт на объекте, несмотря на зимний период и минусовые температуры, продолжается. Работы ведутся на участке от ДК в сторону ул. Шишкина.

Напомним, реконструкция набережной Камы в Кировском районе Перми началась в марте прошлого года. Капремонт был разделён на два объекта: сквер на набережной и берегоукрепление. Общая стоимость — 1,553 млрд руб., срок завершения — 30 ноября 2023 года. Работы по капремонту набережной в Закамске выполняет ООО «Техдоргрупп».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.