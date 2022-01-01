Елена Синица В Перми продолжилось строительство гостиницы Radisson Завершить строительство планируется в 2023 году Поделиться Твитнуть

Вид на гостиницу со стороны перекрёстка ул. Окулова и ул. Попова Фото: презентация Twelve Architects

В Перми завершилось перепроектирование гостиницы Radisson и продолжилось её строительство. Об этом сообщает портал Properm.ru со ссылкой на региональный минэк.

Как пояснили порталу в ГК «Проспект Пермь», вся разрешительная документация на строительство получена в сентябре. Сейчас компания проводит тендер на поставку лифтового оборудования. Среди доступных вариантов производители из России, Южной Кореи и других стран.





При этом завершить строительство объекта всё также планируют в 2023 году, добавили в компании.





В августе ООО «Уральское управление строительной экспертизы» выдало положительное заключение на проектную документацию объекта капитального строительства «Многофункциональный центр с гостиницей в границах улиц Попова, Монастырская, Осинская, Петропавловская в Перми. 2 этап строительства Конгресс-отель. Конгресс-центр».





Вторая очередь многофункционального центра предполагает строительство пятизвездочной 23-этажной гостиницы Radisson Hotel Perm.

Разработкой проектной документации занималось ООО «Проектное бюро Р1» (Екатеринбург).





Напомним, разрешение на строительство второй очереди МФЦ «Эспланада» в квартале ул. Попова, Монастырская, Осинская,Петропавловская было выдано департаментом градостроительства и архитектуры Перми 25 ноября 2020 года, а церемония закладки символического первого камня будущей гостиницы состоялась в декабре того же года.





Отель высотой 87 м будет рассчитан на 158 номеров. В нём также разместятся бассейн, СПА, тренажёрный зал, подземная стоянка, круглосуточный ресторан на 21 этаже, конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек.





Первая очередь центра «IMALL Эспланада», в котором расположены магазины, фудкорт, а также многозальный кинотеатр, была введена в эксплуатацию в феврале 2022 года, окончание второй очереди (гостиницы) запланировано на 2023 год.

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