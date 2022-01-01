Олег Антонов Проектная документация по строительству отеля Radisson в Перми прошла госэкспертизу Разработкой проекта занималось ООО «Проектное бюро Р1» Поделиться Твитнуть

Тем временем в городе уже реализуется крупный проект, включающий строительство пятизвёздочной гостиницы на ул. Петропавловской

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» выдало положительное заключение на проектную документацию объекта капитального строительства «Многофункциональный центр с гостиницей в границах улиц Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская в Перми». 2 этап строительства Конгресс-отель. Конгресс-центр». В единый госреестр заключений данные внесены 11 августа 2022 года.

Вторая очередь многофункционального центра предполагает строительство пятизвездочной 23-этажной гостиницы Radisson Hotel Perm.

Разработкой проектной документации занималось ООО «Проектное бюро Р1» (Екатеринбург).

Напомним, разрешение на строительство второй очереди МФЦ «Эспланада» в квартале ул. Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская было выдано департаментом градостроительства и архитектуры Перми 25 ноября 2020 года, а церемония закладки символического первого камня будущей гостиницы состоялась в декабре того же года.

Отель высотой 87 м будет рассчитан на 158 номеров. В нём также разместятся бассейн, СПА, тренажёрный зал, подземная стоянка, круглосуточный ресторан на 21 этаже, конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек.

Первая очередь центра «IMALL Эспланада», в котором расположены магазины, фудкорт, а также многозальный кинотеатр, введена в эксплуатацию в феврале 2022 года, окончание второй очереди (гостиницы) — запланировано на 2023 год.

В июле губернатор Пермского края сообщил, что строительство отеля Radisson в Перми приостановлено. По его словам, это связано с перепроектированием оборудования: европейские лифты нужно заменить на китайские. Тем не менее строительство гостиницы по-прежнему планируется закончить до конца 2023 года.

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