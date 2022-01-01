Елена Синица Строительство пермского отеля Radisson приостановлено Причина — перепроектирование оборудования Поделиться Твитнуть

Вид на гостиницу со стороны перекрёстка ул. Окулова и ул. Попова Фото: презентация Twelve Architects

Строительство отеля Radisson в Перми приостановлено. Об этом ТАСС сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на международной промышленной выставке «Иннопром-2022».

По его словам, приостановка строительства связана с перепроектированием оборудования: европейские лифты нужно заменить на китайские.





«Но это все сложности, которые преодолеваются», — рассказал Дмитрий Махонин.





Кроме этого, Махонин отметил, что в регионе «все стройки дофинансировали, обеспечили подписанием дополнительных соглашений».





«Мы помогаем нашим строительным организациям подыскивать замену оборудования. Пока вся эта работа позволяет нам обеспечить окончание строительных работ до конца 2023 года», — сказал губернатор.





Напомним, гостиница разместится в здании высотой 87 м и рассчитана на 158 номеров. Впервые о том, что на перекрёстке ул. Попова и ул. Монастырской будет открыт отель именно под брендом Radisson, было объявлено в мае 2019 года.

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