Елена Синица
Строительство пермского отеля Radisson приостановлено
Причина — перепроектирование оборудования
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Строительство отеля Radisson в Перми приостановлено. Об этом ТАСС сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на международной промышленной выставке «Иннопром-2022».
По его словам, приостановка строительства связана с перепроектированием оборудования: европейские лифты нужно заменить на китайские.
«Но это все сложности, которые преодолеваются», — рассказал Дмитрий Махонин.
Кроме этого, Махонин отметил, что в регионе «все стройки дофинансировали, обеспечили подписанием дополнительных соглашений».
«Мы помогаем нашим строительным организациям подыскивать замену оборудования. Пока вся эта работа позволяет нам обеспечить окончание строительных работ до конца 2023 года», — сказал губернатор.
Напомним, гостиница разместится в здании высотой 87 м и рассчитана на 158 номеров. Впервые о том, что на перекрёстке ул. Попова и ул. Монастырской будет открыт отель именно под брендом Radisson, было объявлено в мае 2019 года.
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