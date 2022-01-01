В Перми продолжится строительство гостиниц Radisson и Hilton Объекты сдадут в эксплуатацию в 2023 — 2024 годах Поделиться Твитнуть

Вид на гостиницу со стороны перекрёстка ул. Окулова и ул. Попова Фото: презентация Twelve Architects

Строительство гостиниц Radisson и Hilton в Перми продолжится, об этом на встрече с редакторами СМИ заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, Radisson сдадут в срок — в 2023 году. Как отметил глава региона, всё идёт по плану, за исключением того, что итальянские лифты заменят на китайские.

Продолжается и строительство гостиницы Hilton даже несмотря на то, что компания заявляла о приостановке открытия новых объектов в России.

Более того, по словам губернатора, проект улучшен — появится площадка, как в парке Зарядье, через которую можно будет спуститься до электрички. Проект этого парка будет профинансирован в равных долях бюджетом края, РЖД и инвестором (холдинг UDS group).

Срок сдачи гостиницы Hilton — первый квартал 2024 года.

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