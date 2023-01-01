Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Арестованный председатель Центра исторической памяти этапирован в Пермь Александр Чернышов обвиняется в попытке контрабанды Поделиться Твитнуть

Председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов / фото: poslednyadres.ru

Председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов, которого правозащитники не смогли встретить у выхода спецприёмника в городе Истра Московской области, находится в Перми. Эту информацию подтвердила его адвокат Анастасия Шардакова.

По сведениям «Нового компаньона», историк даёт показания в ФСБ по так называемому «Делу «Мемориала».

Напомним, 5 мая Химкинский суд Москвы приговорил Александра Чернышова к аресту на 15 суток. Ему вменили мелкое хулиганство. Чернышова задержали утром 5 мая в московском аэропорту Шереметьево — он был снят с рейса.

В «Мемориале» (признан в РФ иностранным агентом) предположили, что задержание связано с делом о вывозе архива Пермского «Мемориала» (не признан иноагентом, но связан с Международным «Мемориалом», признанным в РФ иностранным агентом).

Накануне, 19 мая, массовые обыски прошли у пермских общественников, правозащитников и журналистов. Это связано с уголовным делом по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей). Следователи считают, что Александр Чернышов и экс-глава Пермского «Мемориала» Роберт Латыпов совершили попытку вывоза из России в Германию архивных документов, которые представляют культурную и историческую ценность.

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