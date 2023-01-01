Максим Артамонов
Руководителя пермского Центра исторической памяти Александра Чернышова ищут правозащитники
Его должны были освободить из спецприёмника в подмосковной Истре 20 мая
Сегодня, 20 мая, председателя Центра исторической памяти Александра Чернышова должны были освободить из спецприёмника в Истре, где он отбывал административное наказание по решению суда, признавшего его виновным в хулиганстве. Александру было назначено наказание в виде ареста на 15 суток. Однако, по данным telegram-канала общества «Мемориал» (признано в России иностранным агентом и ликвидировано по решению Верховного суда РФ), Чернышов не вышел из приёмника. Сейчас его местонахождение неизвестно.
«Сначала нам говорили, что он собирает вещи, но даже спустя двадцать минут он так и не вышел. В спецприёмнике скидывали все звонки. После этого сказали, что Александра выпустили с другой стороны здания, потому что случился форс-мажор. Сейчас мы не знаем, где находится Александр», — сообщается в telegram-канале.
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