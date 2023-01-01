Максим Артамонов Руководителя пермского Центра исторической памяти Александра Чернышова ищут правозащитники Его должны были освободить из спецприёмника в подмосковной Истре 20 мая Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала Общество Мемориал (признано в России иностранным агентом и ликвидировано по решению Верховного суда РФ)

Сегодня, 20 мая, председателя Центра исторической памяти Александра Чернышова должны были освободить из спецприёмника в Истре, где он отбывал административное наказание по решению суда, признавшего его виновным в хулиганстве. Александру было назначено наказание в виде ареста на 15 суток. Однако, по данным telegram-канала общества «Мемориал» (признано в России иностранным агентом и ликвидировано по решению Верховного суда РФ), Чернышов не вышел из приёмника. Сейчас его местонахождение неизвестно.

«Сначала нам говорили, что он собирает вещи, но даже спустя двадцать минут он так и не вышел. В спецприёмнике скидывали все звонки. После этого сказали, что Александра выпустили с другой стороны здания, потому что случился форс-мажор. Сейчас мы не знаем, где находится Александр», — сообщается в telegram-канале.

Напомним, 5 мая Химкинский суд Москвы приговорил Александра Чернышова к аресту на 15 суток. Ему вменили мелкое хулиганство. Это решение адвокаты пытаются обжаловать в Московском областном суде. Чернышова задержали утром 5 мая в московском аэропорту Шереметьево — он был снят с рейса.





В «Мемориале» предположили, что задержание связано с делом о вывозе архива Пермского «Мемориала» (не признан иноагентом, но связан с Международным «Мемориалом», признанным в РФ иностранным агентом).





Накануне, 19 мая, массовые обыски прошли у пермских общественников, правозащитников и журналистов. Это связано с уголовным делом по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей). Следователи считают , что Александр Чернышов и экс-глава Пермского «Мемориала» Роберт Латыпов совершили попытку вывоза из России в Германию архивных документов, которые представляют культурную и историческую ценность.





В марте 2023 года Александра Чернышова уже задерживали в Перми. После допроса сотрудники Центра «Э» провели обыск в его квартире, где изъяли технику и носители. Был также проведён обыск в офисе Центра исторической памяти, и изъяты жёсткие диски компьютеров.

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