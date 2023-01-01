Алёна Бронникова В Перми приостановят несколько инвестпроектов по строительству и капремонту дорог Об этом чиновники рассказали депутатам думского комитета по городскому хозяйству Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Пермские чиновники на заседании комитета гордумы по городскому хозяйству отчитались перед депутатами о ведущихся работах по капитальному ремонту и строительству дорог в краевом центре. По словам и.о. начальника департамента дорог и благоустройства Дмитрия Мясоедова, несколько проектов решено приостановить.

Как рассказал Мясоедов, сейчас прорабатывается возможность подключения инвесторов для строительства в Перми Ивинского проспекта. Проект уже получил положительную экспертизу, его сметная стоимость составила 566 млн руб. Чиновники планируют увязать его со строительством кольца на ул. Уинской, где возводится здание будущего торгового центра. На этом земельном участке должен был появиться второй в Перми гипермаркет «Леруа Мерлен», на девелопера было возложено обязательство по созданию рядом с ним разворота. Сейчас инвестор находится под вопросом.

«Параллельно в настоящее время прорабатывается вопрос включения внебюджетных средств в реализацию данного объекта. Речь идёт о строительстве кольцевого пересечения в створе ул. Уинской, где в настоящее время строится торговый центр. Изначально была речь о том, что это будет «Леруа», но сейчас непонятно, будет это «Леруа» или какой-то иной инвестор. Вопрос прорабатывается краем. Эти два проекта мы планируем увязать», — сообщил в своём докладе чиновник.

Реконструкцию второй очереди моста через Егошиху инвесткомиссия временно решила приостановить. Проект был утверждён госэкспертизой ещё во втором квартале 2021 года. На тот момент стоимость составила 1,144 млрд руб. Транспортная развязка на пересечении ул. Макаренко и бульвара Гагарина является продолжением Средней дамбы, её проектированием сейчас занимается краевой минтранс.

«Целесообразнее оба объекта запроектировать и поэтапно начать реализацию с точки зрения эффективности вложения бюджетных средств», — объяснил Мясоедов.

При ремонте ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной власти столкнулись с проблемами в документации по планировке территорий. Новые документы от минимущества сейчас проходят процедуру согласования. Во втором квартале 2023 года планируется их утвердить и включить финансирование из бюджета Перми на 2024-й и последующий периоды с привлечением краевых средств.

В ближайшее время проектно-сметная документация по реконструкции ул. Плеханова от ш. Космонавтов до ул. Грузинской будет включена в инвестиционную программу Пермского края. В ценах второго квартала 2022 года её стоимость составила 1,23 млрд руб. В рамках работы на улицах Крисанова и Карпинского будет предусмотрено переустройство путепровода в створе ш. Космонавтов. Через р. Данилиху началось строительство нового моста, который свяжет шоссе и ул. Пушкина.

МКУ «Пермблагоустройство» с начала марта объявило конкурс по поиску подрядчика для капремонта ул. Самаркандской. Стоимость 300 млн, контракт заключат во втором квартале, а закончить работы исполнитель должен будет до 31 июля 2025 года.

Ещё один проект готов и ждёт очереди на реализацию в 2024-2025 годах. Это капитальный ремонт путепровода над ж/д путями по Решетниковскому спуску. Его стоимость, согласно смете, составила 44,5 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.