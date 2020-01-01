Мария Сыропятова Проектирование второй очереди моста через Егошиху завершат во втором квартале 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

newsko.ru

Проектно-сметные работы по реконструкции ул. Революции и строительству второй очереди моста через р. Егошиху будут завершены во втором квартале 2021 года. Об этом на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы рассказал замглавы Перми Анатолий Дашкевич.

Увеличение сроков работ, по его словам, связано с увеличением на 60% объёма работ, выполняемых проектировщиками.

«При заходе на объект проектировщиком выяснилось, что первая очередь моста через Егошиху выполнена не по проекту. В результате были проведены работы по обследованию существующего сооружения, посмотрели состояние всех сетей, ливневой канализации и очистных сооружений», — пояснил ситуацию Анатолий Дашкевич.

Поскольку, по словам Анатолия Дашкевича, в ходе работ были выявлены повреждения колодцев и аварийное состояние очистных сооружений, то в проект будет заложена реконструкция всего комплекса сетей первой очереди объекта.

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