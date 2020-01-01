Строительство второго магазина «Леруа Мерлен» в Перми начнётся уже в этом году Гипермаркет появится в микрорайоне Ива Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Компании «Ива-Инвест» в льготную аренду предоставлен земельный участок для строительства второго гипермаркета в Перми. Участок расположен в микрорайоне Ива, его площадь — 5 гектаров. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Дмитрий Махонин.

Строительство крупного торгового центра известного французского ритейлера начнётся в этом году, а завершится в 2023-м. В реализацию проекта инвестор намерен вложить 938 млн руб. Площадь гипермаркета составит 16,8 тыс. кв. метров, а около него появится паркинг на 750 машино-мест.

Новый гипермаркет позволит создать более 200 рабочих мест, отметили в пресс-службе краевого правительства. Кроме этого, девелопер за свой счёт построит разворотное кольцо по ул. Уинской, дорожную полосу (дублёра) въезда и выезда на территорию супермаркета, обеспечит в районе строительства реконструкцию городской системы ливневых стоков, канализации и системы водоснабжения.

Напомним, первый торговый центр под маркой «Леруа Мерлен» открылся в Перми на площадке бывшего ипподрома в конце декабря 2017 года. В конце декабря 2020 года на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата инвестпроект компании «Ива-Инвест» по строительству в Перми второго гипермаркета «Леруа Мерлен» получил статус «приоритетный».

«Леруа Мерлен» — международная компания-ритейлер, специализируется на продаже товаров по пяти направлениям: строительные материалы, ремонт, дом, интерьер и сад. Магазины DIY «Леруа Мерлен» — часть GROUPE ADEO. Это 464 магазина в 12 странах мира. На российский рынок компания вышла в 2004 году. «Леруа Мерлен» — номер 1 в России на рынке DIY («Do It Yourself — сделай сам»), доля рынка — 15,6%.

ООО «Ива-Инвест» — девелопер проекта по строительству второго магазина «Леруа Мерлен» в Перми. «Ива-Инвест» входит в группу компаний «Оренбургстрой», образована в 2013 году для выполнения функций заказчика-застройщика и является правопреемником одноимённой организации ОАО «Главоренбургстрой», существующей с 1969 года. Одно из направлений деятельности группы — девелоперские проекты для международной компании «Леруа Мерлен».

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