В Перми подрядчик приступил к строительству моста над рекой Данилиха по улице Крисанова Новое сооружение и продление основного хода дороги свяжут улицу Пушкина и шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Подрядчик реконструкции ул. Крисанова в Перми «АБЗ-Дорстрой» в рамках второго этапа проекта приступил к возведению опор моста над рекой Данилиха. Об этом сообщили в минтрансе Пермского края.

Две буровые машины начали готовить скважины под устройство буронабивных свай для основания опор будущего сооружения. Под опору №1 уже пробурены все 22 скважины, идут работы на опоре №4. Также строители приступили к возведению подпорных стен.

По условиям контракта, до конца 2025 года подрядчик должен построить основной ход дороги от ш. Космонавтов до ул. Пушкина и переустроить трамвайные пути на всём участке. Также запланировано строительство проезда на ул. Крылова и реконструкция ул. Пушкина.

В минтрансе напомнили, что сейчас ведутся работы и по первому этапу реконструкции ул. Крисанова — возводится новый путепровод на пересечении ул. Столбовой и ш. Космонавтов.

Стоимость двух этапов реконструкции составляет порядка 8 млрд руб., из них 5,4 млрд руб. — средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита, оставшаяся сумма — из бюджета региона.

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