Мария Сыропятова Строительством нового участка улицы Крисанова займётся компания из Санкт-Петербурга Дорога соединит улицу Пушкина с шоссе Космонавтов в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Визуализация реконструированного участка ул. Крисанова и шоссе Космонавтов

Администрация Перми

Победителем конкурса на строительство в Перми автомобильной дороги на ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина объявлена компания АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ» из Санкт-Петербурга. Протокол об этом размещён на портале госзакупок.

Первый этап строительства обойдётся бюджету в 3,4 млрд руб., что соответствует начальной цене торгов. На конкурс была подана только одна заявка, от компании-победителя.

Работы по строительству первого этапа должны начаться 17 декабря 2021 года и завершиться 31 июля 2024 года.

Напомним, строительство ул. Крисанова в Перми запланировано на 2021–2027 годы и разделено на два этапа. Предполагается, что на участке от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина будут построены четыре полосы движения с «выделенкой» для общественного транспорта, а на пересечении ул. Крисанова с шоссе Космонавтов появится двухуровневая развязка.

Общая стоимость проекта составляет 7,9 млрд руб.

Строительство необходимо для разгрузки улиц Перми, где в часы пик постоянно возникают заторы. Это улицы Карпинского, Пушкина и Революции в районе Центрального рынка.

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