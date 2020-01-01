Реконструкция улицы Крисанова начнётся уже в этом году Работы на участке от ул. шоссе Космонавтов до ул. Пушкина оценили в 7,9 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Визуализация реконструированного участка ул. Крисанова и шоссе Космонавтов

Администрация Перми

Правительство Пермского края внесло в Законодательное собрание проект корректировки Перечня автодорожного строительства. В реестр дорожных работ на 2021 год предлагается включить проект по строительству дороги по ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина. Это будет четырёхполосная магистраль протяжённостью 2,3 км.

Строительство новой автомобильной дороги, говорится в пояснительной записке, свяжет Индустриальный район с центром Перми. А в перспективе, при возведении нового мостового перехода через Каму в створе ул. Крисанова, — и с левобережной частью города.

Также проектом предусмотрено переустройство трамвайных путей протяжённостью 2,4 км по ул. Пушкина.

В рамках проекта предполагается и реконструкция участка ш. Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Мильчакова со строительством двухуровневой транспортной развязки.

Цена проекта — 7,9 млрд руб. Строительные работы намечены на 2021–2027 годы.

Изменения в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края депутаты рассмотрят на заседании Законодательного собрания 17 июня.





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