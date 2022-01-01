Максим Артамонов Вторым этапом реконструкции ул. Крисанова в Перми будет заниматься АО «АБЗ-Дорстрой» Компания оказалась единственным участником конкурса Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили «Новому компаньону» в министерстве транспорта Пермского края, работы по второму этапу продления ул. Крисанова в Перми выполнит компания «АБЗ-Дорстрой». Этот подрядчик стал единственным участником закупки, итоги которой подвели на прошлой неделе.

По условиям контракта, подрядчик обязуется выполнить работы с 1 февраля 2023 года до 31 июля 2025 года за 3 млрд 580 млн руб. — это начальная (максимальная) цена контракта.

Реконструкция ул. Крисанова в Перми соединит центр города с Индустриальным районом и разгрузит ш. Космонавтов. Ремонтные работы проходят в два этапа. На первом планируется возвести транспортную развязку на пересечении ул. Столбовой и ш. Космонавтов. Этап планируют завершить в 2024 году. На втором этапе будет построен участок ул. Крисанова от ул. Пушкина до ул. Столбовой и реконструирована ул. Пушкина. Ул. Крисанова будет четырёхполосной, с пятипролётным мостом над рекой Данилихой.

Все работы должны быть завершены в 2025 году. Общая протяжённость новой дороги составит 2,3 км, стоимость — порядка 7,9 млрд руб. Из них 5,4 млрд руб. — средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита.

Группа компаний «АБЗ-1» состоит из четырёх предприятий. В их число входит также завод. Сама компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Основные акционеры — АО «ПСФ «Балтийский проект», гендиректор АО «ПСФ «Балтийский проект» и ОАО «АБЗ-1» Владимир Калинин, а также АО «Альянс-проект».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.