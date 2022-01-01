Максим Артамонов Второй этап реконструкции ул. Крисанова в Перми обойдётся властям почти в 3,6 млрд рублей Подрядчик должен выполнить работы до конца июля 2025 года Поделиться Твитнуть

На сайте гозакупок объявлено о завершении конкурса на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Речь идёт о втором этапе работ по продлению ул. Крисанова.

В аукционе приняла участие только одна компания — её заявка соответствовала конкурсным требованиям. Что это за организация, в документации не раскрывается.

Подрядчик обязуется выполнить работы с 1 февраля 2023 года до 31 июля 2025 года за 3 млрд 580 млн руб. - это начальная (максимальная) цена контракта.

Реконструкция ул. Крисанова в Перми соединит центр города с Индустриальным районом и разгрузит шоссе Космонавтов. Ремонтные работы проходят в два этапа.

На первом планируется возвести транспортную развязку на пересечении ул. Столбовой и ш. Космонавтов. Этап планируют завершить в 2024 году. Работы выполняет «АБЗ-ДОРСТРОЙ». На втором этапе будет построен участок ул. Крисанова от ул. Пушкина до ул. Столбовой, и реконструирована ул. Пушкина. Ул. Крисанова будет четырёхполосной, с пятипролётным мостом над рекой Данилихой.

Все работы должны быть завершены в 2025 году. Общая протяжённость новой дороги составит 2,3 км, стоимость — порядка 7,9 млрд руб. Из них 5,4 млрд руб. — средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита.

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