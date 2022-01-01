Максим Артамонов корреспондент До конца октября в Перми обустроят объездную дорогу в зоне ремонта ул. Крисанова Она потребуется для переключения движения с шоссе Космонавтов на время возведения путепровода Поделиться Твитнуть

В Перми в рамках строительства I этапа дороги по ул. Крисанова до конца октября подрядчик планирует завершить обустройство временной объездной дороги. Она будет идти вдоль шоссе Космонавтов от ул. Уральских партизан до ул. Голева и потребуется для переключения движения с шоссе на время возведения путепровода и строительства развязки. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам и.о. министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова, подрядная организация АО «АБЗ-Дорстрой» уже выполнила работы по устройству строительных городка и площадки, а также демонтажу построек, которые попали в зону реконструкции улицы. Собственникам этих зданий пообещали выплатить компенсацию.





Губернатор Пермского края поручил чиновникам синхронизировать все работы с реконструкцией ул. Карпинского на участке от Столбовой до Стахановской — объект в этом году перешёл в краевую собственность. Сейчас готовится конкурсная документация, торги будут объявлены в ноябре этого года.





Реконструкция ул. Крисанова в Перми позволит соединить центр города с Индустриальным районом, а также «разгрузить» шоссе Космонавтов. Ремонтные работы проходят в два этапа.





На первом планируется возвести транспортную развязку на пересечении ул. Столбовая и шоссе Космонавтов. Этап планируют завершить в 2024 году. На втором этапе будет построен участок ул. Крисанова от ул. Пушкина до ул. Столбовой, и реконструирована ул. Пушкина. Улица Крисанова будет четырехполосной, с пятипролётным мостом над рекой Данилиха.





Все работы должны быть завершены в 2025 году. Общая протяженность новой дороги составит 2,3 км, стоимость — порядка 7,9 млрд руб. Из них 5,4 млрд руб. — средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита.





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