Мария Сыропятова Пермский край получит 5,4 млрд руб на реконструкцию ул. Крисанова в Перми Ввод всего объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На строительство в краевом центре развязки с эстакадой на перекрёстке ул. Крисанова и ш. Космонавтов с продлением ул. Крисанова до ул. Пушкина Пермский край получит бюджетный инфраструктурный кредит на 5,42 млрд руб. Об этом в своём телеграмм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Решение о выделении средств было принято на президиуме правительственной комиссии по региональному развитию России. По данным краевого правительства, ожидается, что благодаря проекту появится возможность строительства более 300 тыс. кв. м жилья и создание 3655 рабочих мест.

Напомним, строительство объекта разделено на два этапа.

Первый этап (возведение эстакады по ш. Космонавтов) был разыгран на конкурсе в декабре 2021 года. Подрядчиком выбрана компания из Санкт-Петербурга АО «АБЗ-Дорстрой». Цена контракта - 3,4 млрд руб. Завершение работ запланировано на 2024 год.

Конкурс на строительство продления ул. Крисанова от ул. Пушкина до ш. Космонавтов (второй этап) планируют объявить во втором квартале 2022 года. Стоимость работ оценивается в 2,7 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

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