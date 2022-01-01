Максим Артамонов Пермская мэрия отчиталась о реализации инвестпроектов в 2022 году Мероприятия по 45 проектам были перенесены на более поздний срок Поделиться Твитнуть

На комитете Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами 18 января чиновники городской администрации рассказали о дорожной карте по реализации инвестпроектов в 2022-2024 годах. Основной доклад представила начальник департамента планирования и мониторинга администрации Перми Елена Крузель. В качестве содокладчика выступил председатель комитета Михаил Бесфамильный.

Как рассказала Елена Крузель, в декабре была завершена реконструкция нового корпуса гимназии №17 и получены положительные заключения и разрешение на строительство нового корпуса гимназии №33. Однако проектная документация по реконструкции здания школы по ул. Целинной, 15 была отправлена на доработку. Сейчас завершаются работы по реконструкции Дворца молодёжи. Как обещают чиновники, его введут в эксплуатацию в марте.

Чиновница перечислила законченные объекты в сфере дорожного строительства. Так, было завершено строительство дороги по ул. Сапфирной, в декабре заключены контракты на разработку проектной документации по строительству дорог по улицам Агатовой и Топазной. На строительство дорог по Ивинскому проспекту и реконструкции ул. Плеханова от ш. Космонавтов до ул. Грузинской получены положительные заключения.

Также Крузель добавила, что ориентировочно в марте будет объявлена закупка на строительно-монтажные работы по возведению крематория.

Михаил Бесфамильный, комментируя выступление чиновницы, со ссылкой на экспертов управления экспертизы и аналитики гордумы и КСП пояснил, что за 11 месяцев прошлого года мэрия перенесла на более поздний срок 65 мероприятий по 45 инвестпроектам. При этом из них по восьми проектам потребовалась корректировка сроков реализации, а по некоторым проектам вообще не было плановых сроков.





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