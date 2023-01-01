Соликамский магниевый завод до передачи акций не получит инвестиций от Росатома Об этом на встрече с профсоюзами СМЗ сообщил гендиректор предприятия Поделиться Твитнуть

Как сообщил на встрече с представителями профсоюза завода гендиректор ОАО «Соликамский магниевый завод» Руслан Димухамедов, акциями предприятия будет управлять горнорудный дивизион ГК «Росатом». На публикацию в корпоративной газете «Магневик» обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

«Этот год будет переходным: решение о передаче акций СМЗ в Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» есть, но физически они ещё не переданы, поэтому никаких инвестиций пока не будет. Мы будем поддерживать производственные фонды из имеющихся у нас источников. Предприятие само зарабатывает себе «на жизнь» — отгрузка продукции идёт каждый день», — отметил Димухамедов.

Он также сообщил, что в скором времени будет утверждена инвестиционная программа долгосрочного развития СМЗ:

— В безусловном приоритете — поддержание производственных фондов (ремонты, реконструкции, стабилизация выпуска продукции, улучшение прочности). Второе направление — экологические мероприятия и безопасность. Третье — программа развития редкоземельного производства и повышение глубины переработки нашей продукции.

Напомним, 11 мая 2022 года Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о признании незаконным акционирования ОАО «Соликамский магниевый завод» в 1992 году. В результате контроль над предприятием вернулся государству. Все последующие суды оставили данное решение в силе.

13 января состоялось общее собрание акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод». На нём был избран новый совет директоров и ревизионная комиссия общества, а также принята новая редакция устава.

Председателем совета директоров СМЗ стал заместитель директора одного из департаментов Минпромторга Владислав Демидов. Новым генеральным директором СМЗ назначен один из топ-менеджеров АО «Атомредметзолото» Руслан Димухамедов.

Указом президента 26 января акции СМЗ переданы Росатому.

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