Мария Сыропятова Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России о признании незаконным акционирования Соликамского магниевого закона Поделиться Твитнуть

Соликамский магниевый завод

Константин Долгановский

В среду, 11 мая, Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о признании незаконным акционирования ОАО «Соликамский магниевый завод» в 1992 году. Данные об этом опубликованы в картотеке суда.

В результате принятого решения суда контроль над предприятием должен вернуться государству. Напомним, что иск был направлен в адрес нескольких акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» Петру Кондрашову, Игорю Пестрикову, Сергею Кирпичеву и Тимуру Старостину (им принадлежит контрольный пакет предприятия). В марте 2022 года Арбитражный суд уже наложил обеспечительные меры, запретив сделки с этими акциями.

ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в России производитель редкоземельных металлов.

Напомним, 6 мая 2022 года генеральным директором ОАО «Соликамский магниевый завод» был назначен Артур Уртаев. С марта 2022 года это уже вторая смена руководителя предприятия.

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