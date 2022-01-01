Мария Сыропятова У Соликамского магниевого завода сменился руководитель Совет директоров принял решение 4 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новым генеральным директором ОАО «Соликамский магниевый завод» назначен Андрей Поляков. Согласно опубликованным материалам, такое решение принял совет директоров компании 4 марта 2022 года. Полномочия прежнего генерального директора Дмитрия Мельникова досрочно прекращаются. За его увольнение проголосовали пять из девяти членов совета директоров. Двое были против, один воздержался.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», совет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» контролирует один из акционеров — Игорь Пестриков. Его интересы представляют пять человек.

ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в России производитель редкоземельных металлов. В ходе корпоративного конфликта сторонники бывшего директора «Сильвинита» Петра Кондрашова потеряли контроль над предприятием.

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