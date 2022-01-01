Елена Синица
Гендиректором Соликамского магниевого завода назначен Руслан Димухамедов
Он является топ-менеджером АО «Атомредметзолото»
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Cовет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» принял решение о досрочном прекращении полномочий гендиректора СМЗ Артура Уртаева. Об этом говорится в решении совета директоров ОАО, опубликованном 19 января.
Новым генеральным директором СМЗ назначен один из топ-менеджеров АО «Атомредметзолото» Руслан Димухамедов.
В документе также сказано, что председателем совета директоров СМЗ стал заместитель директора одного из департаментов Минпромторга Владислав Демидов.
Напомним, бывший гендиректор Артур Уртаев является обвиняемым по уголовному делу о хищении денег завода.
Собрание акционеров СМЗ состоялось 13 января.
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