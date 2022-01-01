Елена Синица Избран новый совет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» Собрание состоялось 13 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прошедшую пятницу, 13 января, состоялось общее собрание акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод». На нём был избран новый совет директоров и ревизионная комиссия общества, а также принята новая редакция его устава.

В состав совета вошли заместители директора департамента металлургии и металлов Минпромторга РФ Владислав Демидов и Иван Марков, а также представитель ведомства Максим Сизов, представители Росимущества — Илья Карпов (начальник управления федерального ведомства), Елена Миронова (руководитель краевого управления) и Михаил Сорокин (главный специалист-эксперт ведомства).





Также в составе совета теперь председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов, председатель совета директоров НПК «Северная заря» Елена Сельвич и Денис Сущенко (в пресс-службе СМЗ не смогли уточнить его место работы и должность).





Ранее сообщалось , что решение Арбитражного суда Пермского края об истребовании в пользу РФ акций Соликамского магниевого завода оставлено в силе. Такое постановление 13 декабря в Екатеринбурге принял Арбитражный суд Уральского округа.





Напомним, суд первой инстанции по иску прокуратуры Пермского края 11 мая 2022 года принял решение истребовать у акционеров ОАО «СМЗ» в пользу Российской Федерации госимущество в виде обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ» из чужого незаконного владения, которые выбыли из собственности Российской Федерации с нарушением законодательства о приватизации, действовавшего в 1992-1996 годах.

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