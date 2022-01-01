Решение о передаче РФ акций Соликамского магниевого завода оставлено в силе Постановление принял Арбитражный суд Уральского округа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Решение Арбитражного суда Пермского края об истребовании в пользу РФ акций Соликамского магниевого завода оставлено в силе. Такое постановление 13 декабря в Екатеринбурге принял Арбитражный суд Уральского округа.

Напомним, суд первой инстанции по иску прокуратуры Пермского края 11 мая 2022 года принял решение истребовать у акционеров ОАО «СМЗ» в пользу Российской Федерации госимущество в виде обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ» из чужого незаконного владения, которые выбыли из собственности Российской Федерации с нарушением законодательства о приватизации, действующего в 1992-1996 годах.

С решением не согласились акционеры Пётр Кондрашев, Сергей Кирпичёв, Тимур Старостин, Игорь Пестриков и подали апелляцию. В июле решение суда было оставлено в силе Семнадцатым арбитражным апелляционным судом, тогда акционеры обратились с жалобой в Арбитражный суд Уральского округа.

Его постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда РФ в течение двух месяцев.

Ранее сообщалось, что новые акционеры Соликамского магниевого завода проведут собрание 13 января 2023 года. На собрании будет избран совет директоров, ревизионная комиссия и утверждён устав общества в новой редакции.

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