Названа дата внеочередного собрания акционеров Соликамского магниевого завода Оно пройдёт 13 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Акционеры Соликамского магниевого завода проведут собрание 13 января 2023 года. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия информации Интерфакса. Собрание акционеров состоится в Соликамске по адресу: ул. Правды, 9, в актовом зале химико-металлургического цеха (цех № 7). Начало в 12:00.

На собрании будет избран совет директоров, ревизионная комиссия и утверждён устав общества в новой редакции.

Провести внеочередное собрание акционеров Соликамский магниевый завод обязал Арбитражный суд Пермского края. Он же возложил на Росимущество обязанность по подготовке, созыву и проведению собрания.

Напомним, 11 мая Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о признании незаконным акционирования ОАО «Соликамский магниевый завод» в 1992 году. В результате решения суда контроль над предприятием возвращается государству.

Напомним, иск был направлен в адрес нескольких акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод»: Петру Кондрашову, Игорю Пестрикову, Сергею Кирпичёву и Тимуру Старостину (им принадлежит контрольный пакет предприятия). В марте 2022 года Арбитражный суд уже наложил обеспечительные меры, запретив сделки с этими акциями.

ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в России производитель редкоземельных металлов.









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