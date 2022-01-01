Елена Синица Суд обязал Соликамский магниевый завод провести внеочередное собрание акционеров Срок исполнения решения — 70 дней Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края обязал Соликамский магниевый завод провести внеочередное собрание акционеров. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По решению арбитража в течение 70 дней в ОАО «Соликамский магниевый завод» должно пройти заседание по утверждению устава общества в новой редакции, избранию членов совета директоров и ревизионной комиссии.





Обязанность по подготовке, созыву и проведению собрания возложена на Росимущество.





Напомним, 11 мая Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о признании незаконным акционирования ОАО «Соликамский магниевый завод» в 1992 году.





В результате решения суда контроль над предприятием должен вернуться государству. Напомним, иск был направлен в адрес нескольких акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод»: Петру Кондрашову, Игорю Пестрикову, Сергею Кирпичеву и Тимуру Старостину (им принадлежит контрольный пакет предприятия). В марте 2022 года Арбитражный суд уже наложил обеспечительные меры, запретив сделки с этими акциями.





ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в России производитель редкоземельных металлов.

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