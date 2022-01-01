Мария Сыропятова Апелляция оставила в силе решение об изъятии в пользу государства акций СМЗ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии в пользу государства 89% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Решение вынесено 25 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Иск Генпрокуратуры был направлен в арбитраж против группы акционеров предприятия: Петра Кондрашова, Игоря Пестрикова, Сергея Кирпичёва и Тимура Старостина. Ответчики не согласились с судебным решением в пользу надзорного ведомства и направили апелляционные жалобы.

Напомним, в мае Арбитражный суд Пермского края признал незаконным акционирование предприятия в 1992 году. В результате контроль под предприятием возвращён государству.

В июне суд наложил арест на имущество ОАО «Соликамский магниевый завод». Исключение сделано для денежных средств, предназначенных для выплаты зарплаты, уплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей по заключённым ранее договорам для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.

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