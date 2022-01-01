Гендиректор Соликамского магниевого завода оставлен под домашним арестом до декабря Артур Уртаев является обвиняемым по уголовному делу о хищении денег завода Поделиться Твитнуть

Соликамский магниевый завод

Константин Долгановский

В среду, 5 октября, в Свердловском райсуде Перми было рассмотрено ходатайство следствия ГУ МВД по Пермскому краю о продлении меры пресечения генеральному директору ОАО «Соликамский магниевый завод» Артуру Уртаеву. Он в свою очередь ходатайствовал об изменении меры пресечения на подписку о невыезде, поскольку взаперти его здоровье ухудшается. Решением суда топ-менеджер оставлен под домашним арестом ещё на два месяца — до 7 декабря. Об этом сообщает Properm.ru.

Артур Уртаев является обвиняемым по уголовному делу о хищении денег завода.

Расследование началось в конце мая по заявлению службы безопасности СМЗ. Стало известно, что назначенный в мае Уртаев помог оформить акционеру Сергею Пестрикову заём на 250 млн руб. под 11% годовых без решения совета акционеров и без экспертизы юридической и экономической служб завода. Договор займа в налоговой также зарегистрирован не был.

В качестве обеспечения договора выступали доли заёмщика в размере 24,99% в ООО «Фин-Проект». При этом, как считает следствие, они не могли обеспечить возврат займа. Получив деньги, Пестриков скрылся, а Уртаев сначала был отправлен в СИЗО, а затем под домашний арест.

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