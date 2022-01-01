Мария Сыропятова На Соликамском магниевом заводе вновь сменили генерального директора Новый директор назначен c 6 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новым директором ОАО «Соликамский магниевый завод» был назначен Артур Уртаев. Данные о его назначении с 6 мая 2022 года появились в Центре раскрытия правовой информации.

Артур Уртаев был выдвинут на этот пост Игорем Пестриковым. Назначение состоялось при участии в голосовании семи членов совета директоров (всего их девять). При этом «за» проголосовали пятеро, «против» — один, «воздержался» также один.

Одновременно досрочно были прекращены полномочия генерального директора Андрея Полякова. Он был назначен на этот пост в марте 2022 года. Позднее в марте 2022 года акционеры ОАО «СМЗ» были лишены права голосовать по вопросу о выплате дивидендов в размере 1,1 млрд руб. Решение о наложении обеспечительных мер было принято Арбитражным судом Пермского края по инициативе Генеральной прокуратуры России.

Напомним, что прокуратура требует признать незаконным акционирование предприятия в 1992 году и вернуть государству контроль над предприятием. Требования выдвинуты к Петру Кондрашеву, Сергею Кирпичеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову.

ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в России производитель редкоземельных металлов. На фоне корпоративного конфликта сторонники Петра Кондрашева потеряли контроль над предприятием.

Из-за спецоперации на Украине американская корпорация «Боинг» временно приостановила покупку титана. Вместе с «ВСМПО-Ависма» Соликамский магниевый завод поставляет на экспорт 94% всего губчатого титана России.

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